Non è stata una partita complicatissima quella di ieri per l'arbitro Fabbri. La Juventus ha dominato la gara creando tanto ma senza riuscire a chiuderla prima del gol di Ramsey nel finale. Per l'arbitro internazionale era la terza partita di fila che gli aveva assegnato il designatore Rizzoli, e sui quotidiani sportivi l'arbitro ha raggiunto la piena sufficienza, e oltre. Vediamo nel dettaglio.



TUTTOSPORT - "Nulla da eccepire sul gol di Chiesa, servito da Morata. Posizione regolarissima. Altrettanto ineccepibile la scelta di fermare Morata: in offside. Ekdal perde palla e abbatte Morata, il giallo è inevitabile. Scatta l'ammonizione per Bentancur, che entra duro su Keita. Non era il primo fallo ruvido, peraltro. Il bianconero era già diffidato, salterà la Roma. Ronaldo finisce a terra in area, l'intervento decisivo di Yoshida è giustamente considerato regolare: il doriano entra sulla palla. Damsgaard sanzionato giustamente con un'ammonizione per fallo tattico su Bernardeschi. Ci sta anche il giallo a Bernardeschi, per scivolata su Ramirez".



CORRIERE DELLO SPORT - "Grazia Ekdal, più che dal secondo giallo (su Chiesa), dal rosso diretto (Dogso su Bentancur), sorvola su qualche fallo (alla fine ne fischierà appena 21), annulla giustamente il gol di Morata. Sufficienza stirata. Bentancur approfitta di un errore di Ekdal che lo mette giù. Fabbri (sempre con qualche secondo di ritardo) lo ammonisce, ma l'uruguaiano sarebbe andato in porta con Yoshida che difficilmente sarebbe potuto intervenire (su questa incertezza probabilmente Valeri non è intervenuto): più rosso che giallo. Ekdal rischia pure nella ripresa: pestone a Chiesa, prende anche il pallone, forse qui sarebbe stato troppo il secondo giallo. Lancio di Bonucci per Morata, partito oltre la linea blucerchiata fissata da Colley: attesa per l'assistente Tolfo, e poi segnalazione".



LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Bene il giallo a Ekdal su Bentancur, non c'è al chiara occasione da gol. Un'ottima lettura del direttore di gara è quella al 42' quando Cristiano Ronaldo va giù nell'area difesa da Audero dopo un apparente contatto con Yoshida: il giapponese infatti fa un intervento più che pulito sul pallone anticipando il portoghese che sembra lui colpire l'avversario leggermente prima di rovinare a terra. Ma non è rigore. Al 56' Morata trova il gol, ma il secondo assistente Tolfo sbandiera senza esitazione il suo fuorigioco di partenza e la rete è invalidata con la conferma del Var Valeri".