La Juventus vince, sì, ma non senza polemiche anche questa volta. Si parla infatti di un presunto tocco di braccio in area di Adrien Rabiot. Si parla di un'ammonizione eccessiva, forse inventata, ai danni di Nicolò Fagioli. Voto basso per Di Bello che si occupa del Var della gara per essere stato superficiale in occasione della rete convalidata a Rabiot. In gallery la moviola dei principali quotidiani italiani sportivi.