Involuto. Così La Gazzetta dello Sport definisce Dejan Kulusevski, ritenuto il peggiore in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Una prestazione, la sua, che in effetti è risultata ben poco convincente, che lo ha visto spesso fuori dal gioco nonostante il totale dominio della Juve, che per una sera ha visto brillare pressochè tutti i singoli, eccetto lui appunto. "Non ha inventato, non ha calciato, ha fatto proprio poco", abbiamo scritto noi de IlBianconero.com, attribuendo allo svedese un 5.5 in pagella.

