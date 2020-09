Un gol meraviglioso, in un debutto che si è fatto già storia. Dejan Kulusevski ha già bagnato il suo esordio in maglia Juventus, entrando nella lista dei calciatori che nella prima giornata di vita juventina si sono presi pure la briga di siglare un gol. Pjanic, Higuain, Mandzukic, Dybala, Tevez, Vidal solo per rimanere negli ultimi anni. Poi Ibra, Inzaghi, Vieri, R.Baggio, Sivori e Charles nel (grande) passato. Ecco solo alcuni dei nomi della lista in cui si è cacciato Dejan Kulusevski: è in super compagnia. E ora la storia juventina è già in discesa...