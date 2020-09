Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha presentato la gara di stasera contro la Sampdoria: “La Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all'esordio stagionale in Serie A (min. 4 sfide): 66% - 57 su 87 e meno sconfitte (8% - sette su 87), l'ultima nell'agosto 2015 (0-1 vs Udinese). I bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite d’esordio stagionale in Serie A, la serie aperta di successi consecutivi più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. Non arriva a cinque dalla striscia tra il 2000 e il 2007 (sette in quel caso).



La Sampdoria ha perso gli ultimi due esordi stagionali nel massimo campionato (vs Lazio nel 2019 e vs Udinese nel 2018): i blucerchiati non iniziano tre stagioni di fila in Serie A con una sconfitta dal 2006/07”.