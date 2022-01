Andrea Masala, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla di Paulo Dybala: "Signora, che cocktail in Coppa: quattro gol, Dybala che segna e chiama a sé i tifosi. Il martedì da leoni della Juve è tutto fuorché routine. Il debutto dei detentori del trofeo è travolgente, come la telenovela che coinvolge la Joya, soprattutto per un pubblico che non vuole saperne di privarsi del vellutato argentino. Non è soltanto un affare di cuore, ma di effettive necessità tecniche: nell’attuale assetto, con tanti uomini sotto esame, è difficile considerare Dybala un lusso. La società guidata da Agnelli insiste nel fissare certi paletti, basta sentire i messaggi non cifrati di Arrivabene. In ogni caso si impone una riflessione: vale davvero la pena rinunciare a Dybala?".