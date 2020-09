Alla prima, alla prima di Pirlo e della sua Juve. I bianconeri alle 20.45 sfidano la Samp allo Stadium, ecco i precedenti raccontati dal sito ufficiale bianconero:



"Sono 124 i precedenti tra Juventus e Sampdoria in Serie A, i bianconeri conducono per 61 successi a 26, completano 37 pareggi. Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata in Serie A: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013".