Sono quattro gliche laritroverà domani nella partita casalinga contro la, valida per la sesta giornata di campionato. Il più "longevo", neanche a dirlo, è Fabio, che con la maglia bianconera ha disputato 84 partite in Serie A, realizzando 23 reti e vincendo tre scudetti consecutivi: quattro, invece, i gol segnati contro la Vecchia Signora in 21 sfide, solo uno in 10 confronti con i blucerchiati. 16 le partite giocate con la Juventus in A da Antonio, che nella stagione 2009-10 ha firmato anche due reti, mentre Emile Albinricordano la squadra torinese come quella del loronel massimo campionato: il primo ha debuttato nel maggio 2017, il secondo nell'annata 2008-09, quando ha poi disputato tre match.