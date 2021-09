La Juventus e la Sampdoria si sfidano all'Allianz Stadium per il lunch match della 6^ giornata di Serie A, queste sono le scelte di formazione dei due allenatori che attualmente si trovano a pari merito a 5 punti in classifica:Juve (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Chiellini, Lu. Pellegrini, Danilo, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Kean. All. AllegriSamp (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. A disp: Ravaglia, Falcone, Augello, Dragusuin, Ferrari, Rabiot, A. Silva, Askildsen, Ciervo, Damsgaard, Trimboli Torregrossa. All. D'Aversa