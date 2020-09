Stasera il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sarà presente all’Allianz Stadium, per non perdersi il debutto della sua squadra contro la Juventus. Il Secolo XIX racconta il retroscena dell’incontro avvenuto con la squadra pochi giorni fa, al centro sportivo Mugnaini. Ferrero ha confermato che i calciatori non subiranno la riduzione di quei 15-20 giorni di stipendio ancora in sospeso all’interno dell’accordo sul taglio degli stipendi durante il lockdown. Questo perché c’era una promessa, che il numero uno blucerchiato vuole rispettare: “Se vi salvate vedrete che non ve li tolgo, ma se retrocedete ve ne tolgo di più”.