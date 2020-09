C'era molta curiosità su come avrebbe disposto in campo la sua prima Juventus il nuovo allenatore Andrea Pirlo. Soprattutto ora che deve ancora arrivare qualche innesto dal mercato, centravanti in primis. Ed ecco una risposta interessante dal primo tempo contro la Sampdoria. Si scrive 3-5-2, si legge "3-4-1-2 in fase di possesso, 4-4-2 in fase di non possesso". Rispetto allo schieramento sulla carta diffuso prima del match, quando la Juve attacca Ramsey va ad agire come trequartista di grande sostanza, fondamentale nel portare il pressing alto e poi rifinire. Quando si dispone in fase difensiva, invece, la formazione di mister Pirlo si mette a 4 dietro, con Frabotta e Danilo esterni bassi, e Ramsey e Cuadrado esterni alti. Risultato: un gol, una traversa, pochi rischi dietro e percentuali di possesso palla vicine al 70%.