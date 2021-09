Quella di domani all'(ore 12.30) sarà la 127^ sfida train Serie A: il bilancio complessivo deiè di 63 vittorie bianconere, 26 successi blucerchiati e 37 pareggi. La Juventus è reduce da quattro vittorie nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando in ciascuna gara almeno due gol e subendone solo uno nel parziale. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide contro la Sampdoria in Serie A; solo in un'occasione i bianconeri hanno ottenuto quattro clean sheet di fila contro i blucerchiati nel massimo campionato: tra gennaio 1976 e maggio 1977. Il punteggio più frequente tra Juventus e Sampdoria in Serie A è l', finale di 19 incontri, il più recente dei quali nel dicembre 2014. La Juventus non perde in casa contro la Sampdoria in Serie A da: da allora per i bianconeri sette vittorie e un pareggio.