1









C'è una Juve pronta a cominciare, che riparte da Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Lo svedese sta scalando le gerarchie nella Juventus e domenica sera, contro la Samp, è pronto a prendersi una maglia da titolare. All'esordio con la Juve, al debutto assoluto di Pirlo, sulla panchina bianconera e come allenatore. Senza Dybala e senza un numero 9 (arriverà dal mercato), Kulusevski è il favoritissimo nelle idee di Pirlo.



DOVE VEDERE - Dove vedere la partita? Juve-Samp, in programma alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport. In streaming su SkyGo, oppure in diretta testuale qui su ilBianconero.com.