Il nuovo acquisto della Juventus Arthur dovrebbe partire dalla panchina contro la Sampdoria. Una decisione che suona un pò come una sorpresa vista l'importante operazione imbastita dalla Juve per portarlo a Torino. Le parole di Pirlo alla vigilia della partita con la Samp però lasciano poco spazio alle interpretazioni: ​"Sono tutti a disposizione, Kulusevski e Pellegrini conoscono già il campionato italiano, hanno già disputato campionati di A mentre Arthur viene dalla Liga e deve avere un po' più di tempo per conoscere sia il tipo di allenamento che il tipo di campionato. Siamo qui per dare tempo a tutti, non diamo giudizi affrettati, saranno a disposizione come gli altri".