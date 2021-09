È molto probabile chenon sarà della partita, per. Questo, però, non ha impedito la società di dedicargli un approfondimento, in vista del match di domenica:"Giorgio Chiellini e Juventus-Sampdoria: un appuntamento ricorrente nel tempo, con il nostro numero 3 che si è preso molte soddisfazioni in una sfida che ha avuto momenti importanti. E che lui ha giocato a Torino in 3 stadi diversi: Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium. LA PRIMA DA TITOLARE - Il primo Juventus-Sampdoria di Chiellini è una partita speciale. Dopo avere esordito in bianconero contro il Messina sostituendo Pavel Nedved, è contro i blucerchiati che per la prima volta il pubblico torinese vede dal vivo schierato come titolare. Gioca a sinistra, la coppia centrale è formata da Fabio Cannavaro (nella foto) e Robert Kovac. L'immagine riproduce un momento del suo duello con Marco Borriello: 6 anni dopo, Giorgio se lo ritroverà compagno di squadra e insieme a lui vincerà il primo dei 9 scudetti di fila. IL GOL DI DESTRO - Chiellini ha segnato 4 gol alla Sampdoria, tutti in incontri disputati a Torino. La serie prende avvio nel 2009-10, in quella che senza ombra di dubbio è la migliore partita sotto la gestione di Ciro Ferrara. Giorgio firma la rete del 2-0, con il quale si chiude il primo tempo di una gara che terminerà con il sonante punteggio di 5-1. E, a differenza del solito, dove siamo abituati a gol per via aerea e nati da calci da fermo, Chiello colpisce di piede destro su un'azione ispirata da lui stesso e rifinita da Amauri sulla fascia sinistra. TRA UNO SCUDETTO E L'ALTRO - Passano gli anni, cambiano gli stadi, si accumulano gli scudetti. E Giorgio segna di nuovo in un Juventus-Sampdoria davvero speciale. É quello che chiude il campionato 2015-16, il torneo del quinto tricolore consecutivo. La Signora si veste già con la divisa della stagione successiva e, in una gara trionfale per i bianconeri che vincono 5-0, Chiello realizza il quarto gol con una botta di sinistro terrificante, alla quale è impossibile opporre resistenza. LA DOPPIETTA DI TESTA - Trascorrono cinque mesi, si passa da maggio a ottobre del 2016. Nel successivo Juventus-Sampdoria, Chiellini fa ancora meglio. La vittoria di squadra resta eclatante, anche se di proporzioni inferiori: 4-1. Il capitano, invece, fa di più, mettendo a segno una doppietta con una rete per tempo. Stavolta Giorgio si esprime con i suoi pezzi forti ed entrambi i gol sono di testa: il primo da un calcio d'angolo di Miralem Pjanic; il secondo in tuffo (nella foto), sfruttando una punizione battuta da Juan Cuadrado. DUELLO TRA CAPITANI - Infine, una foto che riproduce uno dei tanti duelli con Fabio Quagliarella, un altro ex compagno che Giorgio ritrova da avversario. Qui siamo nel 2017-18, la Juve supera la Samp con un netto 3-0 e la partita dell'attaccante blucerchiato dura solo 45 minuti, poi viene sostituito. É un'immagine del recente passato, ma potrebbe anche essere un'istantanea del match di domenica prossima."