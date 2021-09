La Juve vince contro la Samp e ottiene il secondo successo consecutivo in pochi giorni, ma contro la Samp non è tutto perfetto, anzi. Il 3-2 è sintomo di voglia e cattiveria, ma anche di qualche attimo di sofferenza. La Gazzetta dello Sport fa il punto su chi soffre maggiormente la gara nelle sue pagelle, eccoli:- Sostituisce Dybala, con il suo stile, che lo porta spesso a correre in fascia. Pasticcia spesso, ma assiste il gol di Locatelli. Ha bisogno di giocare con continuità".- Deve marcare Yoshida sui corner. Lo perde e il giapponese fa gol. Troppo lontano da Candreva che riporta sotto ancora la Samp nel finale. Mezzo voto in più per il cross che innesca il vantaggio di Dybala". E per la rosea è il brasiliano il peggiore in campo.