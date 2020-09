1









Si riparte da ieri, dalla prima Juventus di Pirlo e dai primi 1000 tifosi riammessi allo Stadium da febbraio. Perché un breve capitolo lo meritano anche loro, perché il calcio è uno sport associativo, per la gente. 1000 tifosi che, come riporta Tuttosport, sono stati chiamati in fretta e furia a causa della superficiale gestione del governo. Per lo più si trattava di sponsor che possedevano già una dotazione di biglietti, referenti regionali e presidenti dei club, qualche famigliare dei giocatori e ospiti della società. Un’emozione, per loro e per i giocatori. Per tutti.