La Juve si prepara, in palio ancora una volta c'è lo scudetto. I bianconeri vogliono trionfare sfruttando l'ennesimo match point, il secondo effettivo, ma per farlo dovranno uscire con un risultato positivo contro la Samp, domani sera. Con Chiellini e De Sciglio fuori, la difesa è quasi obbligata, anche se in porta potrebbe esserci spazio per Buffon. A centrocampo ancora in dubbio Pjanic, potrebbe tornare il trio visto contro l'Udinese, ma c'è una chance per Matuidi. Davanti spazio a Bernardeschi, Dybala e Ronaldo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Colley; Yoshida; Augello; Linetty; Ekdal; Thorsby; Depaoli; Quagliarella; Ramirez. All. Ranieri.