La Juventus rischia di iniziare il nuovo campionato senza il numero 9, tanto atteso quanto rincorso sul mercato. In attesa di capire le evoluzioni che riguardano i due candidati più forti Suarez e Dzeko, Pirlo inizia a studiare le scelte in vista dell’esordio contro la Sampdoria, domenica 20 settembre. E in attacco può guadagnarsi subito una maglia da titolare Dejan Kulusevski, pagato all’Atalanta 35 più 9 milioni di bonus. Ipotizzando un tridente offensivo, sulla destra Bernardeschi è infortunato, mentre Douglas Costa è tornato in gruppo solo da qualche giorno in seguito a qualche acciacco fisico, dunque sarà possibile vedere il talento svedese supportare Cristiano Ronaldo e Dybala.