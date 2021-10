Il talentuoso classe 2002 della Juventus, in prestito alla Samp, è scomparso ad Utrecht, dove era rientrato durante la sosta e ora è diventato irrintracciabile. L'attaccante olandese, rientrato in Olanda il 12 ottobre per 'motivi familiari', adesso sembra letteralmente scomparso e neppure i media olandesi, scrive La Gazzetta dello Sport, riescono a contattarlo. Il giocatore continua a latitare anche per la Samp.Aveva già cominciato male con la Samp, dove si era presentato in ritiro in sovrappeso di 5 kg. D'Aversa e lo staff della Samp avevano lavorato per riaverlo il prima possibile, anche perché erano previsti da parte della Juve incentivi e bonus legati al suo rendimento.. Sino ad un paio di anni fa comandava il padre, poi scomparso, e ora la situazione sarebbe peggiorata portando Ihattaren a tornare verso casa. Adesso Samp e Juve dovranno parlarsi, per trovare una quadra a gennaio. Scomparso, letteralmente: di lui non c’è traccia.Ihattaren - scrive la rosea - è legato al potente Raiola, che ha evidentemente provato a far ragionare il suo assistito sull’accaduto. Ma non è, probabilmente, il profilo del manager ideale per supportare un talento così psicologicamente fragile anche sotto il profilo umano, e non solo su quello del portafoglio. Anche da qui, forse, sono nate le voci (in Olanda) di un possibile cambio di procuratore.