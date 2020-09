Leonardo Bonucci non è solo il leader difensivo nella Juventus. È anche il primo regista della squadra, e fa sentire la sua presenza pure in avanti talvolta. A testimoniare questa considerazione arriva anche una statistica, svelata sui social dalla Juventus subito dopo la fine della partita contro la Sampdoria, vinta 3-0 e caratterizzata anche dal gol del raddoppio del suo numero 19: Bonucci è l'unico difensore di tutta la Serie A ad aver segnato in tutte le ultime 8 stagioni. Dal 2013-2014 a oggi, sempre in gol in campionato!