In questo momento, Juventus e Sampdoria sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento, prima del fischio d'inizio alle 12:30. Tra le fila della Juventus, una particolarità. Infatti, insieme all'undici scelto da Allegri, si sta scaldando Moise Kean. Non è chiaro il motivo, se una delle due punte sia in dubbio. Situazione da monitorare e tenere d'occhio, a pochi minuti dall'inizio della partita.