Aaron Ramsey ha approcciato bene, da trequartista molto attivo in fase di aggressione alta, la prima di campionato Juventus-Sampdoria. Tuttavia un eccesso di foga ha rischiato di costargli caro, se non fosse stato per il metro del direttore di gara. Appena dopo il gol segnato da Kulusevski, infatti, il gallese si è allungato troppo il pallone ed è andato a colpire Bereszynski col piede un po' a martello. L'arbitro Marco Piccinini non ha estratto il cartellino giallo. Due minuti dopo, altro fallo sul terzino della Samp. Un intervento normale stavolta, ma venuto poco dopo il precedente. Anche qui Piccinini si è limitato ad assegnare la punizione senza ammonire Ramsey.