La Juventus oggi affronta la Sampdoria nel match dell'ora di pranzo, 400esima panchina in Serie A per Massimiliano Allegri. Ed è a tal proposito del Tuttosport apre con "Allegria in casa" giocando su questo fatto e sul cognome dell'allenatore bianconero.

Sugli altri principali quotidiani sportivi tiene banco soprattutto il gol segnato ieri in Spezia-Milan da Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, terza generazione di una dinastia calcistica. La Juve sul Corriere dello Sport è presente con un box che recita "La Samp adesso conta come il Chelsea", e la Gazzetta dello Sport si lancia in un "Con Chiesa c'è Bernardeschi".