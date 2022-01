Massimiliano Allegri fa le prove generali per il campionato? Potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura, vista la formazione che scenderà in campo questa sera contro la Sampdoria. La coppia in mezzo al campo sarà formata da Locatelli e Arthur, quella già vista negli ultimi minuti contro la Roma, ma mai schierata dal primo minuto. Questa sera, a loro, il compito di dimostrare che possono giocare insieme.