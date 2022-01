"Di rotazioni ce ne sono, con l’Udinese ne ho cambiati 6 rispetto all’Inter. Domani valuterò bene: dietro De Ligt è squalificato, Chiellini è a mezzo servizio, Bonucci non c’è".



Queste le parole di Massimiliano Allegri, nell'intervista a Juventus Tv, in merito alle disponibilità in difesa, per la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria.