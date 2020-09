Una prova convincente, in cui si sono intraviste le prime novità di Andrea Pirlo e le solite certezze (uno su tutti, Cristiano Ronaldo). La Juventus ha superato in scioltezza il Novara per 5-0, in attesa del primo impegno di campionato in programma domenica 20 agosto contro la Sampdoria. A proposito, Claudio Ranieri potrebbe fare a meno di un importante attaccante, Manolo Gabbiadini. Stando a quanto riporta Il Secondo XIX, il centravanti ha totalizzato 0 minuti nelle amichevoli precampionato, a causa di un risentimento basso addominale che l’ha messo fuori gioco otto giorni fa.