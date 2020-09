Andrea Pirlo e Fabio Quagliarella hanno convidiso tre anni alla Juventus, vincendo insieme tre scudetti con Antonio Conte in panchina. Oggi si ritrovano come avversari. E oggi entrambi siederanno in panchina. Pirlo come allenatore della Juve (debutto ufficiale da tecnico bianconero, e da tecnico in assoluto), Quagliarella come attaccante della Sampdoria lasciato fuori dalla formazione titolare da mister Ranieri. I due si sono scambiati un affettuoso abbraccio quando si sono incontrati all'Allianz Stadium prima di Juve-Samp, che inizierà alle 20.45 e sarà la prima gara di campionato delle due squadre.