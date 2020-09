Andrea Pirlo parla oggi in conferenza stampa. L'appuntamento con le parole del tecnico bianconero è alle 14.30 nella sale conferenze dell'Allianz Stadium. La squadra si allenerà in mattinata proprio nello stadio che domani sera sarà teatro della sfida contro la Sampdoria. Potrete seguire le parole di Pirlo in conferenza qui su Ilbianconero.com con la classica diretta testuale oppure su Juventus Tv.