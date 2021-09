Quelle delle partite da allenatore in Serie A. Un percorso che parte da Cagliari, passa per lo scudetto al Milan e arriva alla consacrazione con la Juventus, col fantasticoche lo proietta nel pantheon bianconero di tutti i tempi.Il presente però non è semplice, giusto per parafrasare un suo mantra calcistico. Dopo i due anni sabbatici e il ritorno nella stessa piazza di prima, con tanto di Real rifiuto pur di essere riaccolto dal club dell'amico Agnelli,Domani contro la Samp, dunque, festeggiare con un bottino pieno contro la Samp non sarebbe solo un modo per celebrare al meglio questo traguardo di panchine nel massimo campionato italiano, ma anche il modo migliore, per non dire l'unico, di riaffermare a tutti che la Juve, la sua Juve, è ancora qua. Eh già. Per la cronaca,Ma di questo eventualmente riparleremo fra 27 ore circa.