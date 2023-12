Continua a restare più viva che mai la trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Samardzic, con il talento del club friulano che è stato messo in cima alla lista dei desideri dei partenopei qualora Zielinski non dovesse rinnovare. Stando a quanto riportato da Relevo, il padre-agente del calciatore sarebbe volato in Italia per discutere con l'Udinese di questa operazione.