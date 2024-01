La Juventus sembra essere alla ricerca di alternative nel mercato dei centrocampisti, e uno dei nomi che si sta considerando è. Tuttavia, secondo le informazioni, l'operazione potrebbe essere difficile da concretizzare nel mercato di gennaio, e l'idea principale sembra essere quella di acquisire un centrocampista in prestito in questa finestra di trasferimento, per poi effettuare un investimento più consistente durante l'estate.L'interesse per Samardzic non sembra tramontato negli uffici bianconeri, ma la concorrenza è presente, in particolare da parte del Napoli che sta trattando con l'Udinese (anche se finora non si sono registrati passi significativi in avanti). Il giocatore sembra dare la priorità alla Juventus e ha rapporti frequenti con Vlahovic e Yildiz, ma al momento, l'obiettivo non sembra essere di facile raggiungimento.La strategia della Juventus di puntare a un centrocampista in prestito per il momento, in attesa di un investimento più importante in estate, potrebbe essere guidata da considerazioni finanziarie e dalla necessità di valutare attentamente le opzioni disponibili sul mercato. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se la Juventus riuscirà a trovare la soluzione ideale per rinforzare il suo centrocampo.