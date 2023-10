Lazarvuole lasciare l'Udinese pronto a fare il salto ed approdare in una big. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport la Juve è la squadra che più si è mossa per il giocatore tuttavia il giocatore soltanto in un caso potrebbe arrivare alla Juventus già nel mercato di gennaio. Qualora le possibilità di salvezza dell'Udinese fossero quasi pari allo zero il club friulano potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore.