L'Udinese sta lavorando attivamente sul mercato per rinforzare la squadra, soprattutto alla luce dell'interesse di Napoli e Juventus per Samardzic. Il centrocampista bosniaco del Besiktas,(nato nel 1997), è diventato un obiettivo chiave per il club friulano.Nel frattempo, per quanto riguarda le operazioni di uscita, il giovane attaccante Simone Pafundi (classe 2006), che ha suscitato l'interesse anche del Feyenoord in Olanda, ha optato per il prestito alla Reggiana, sotto la guida di Nesta, in Serie B. Questa mossa offre a Pafundi l'opportunità di accumulare esperienza e maturare nel contesto della competizione di Serie B. La Reggiana, sotto la guida di un allenatore esperto come Nesta, potrebbe rivelarsi un ambiente favorevole per lo sviluppo del giovane talento.