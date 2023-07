Tra i giocatori che la Juventus monitora con attenzione c'è anche Lazar Samardzic, talento dell'Udinese cercato anche da Inter e Napoli. Ne parla tuttosport secondo cui c'è da capire se l'eventuale affondo per il tedesco è legato alla cessione di Federico Chiesa, per cui al momento non sono arrivate offerte concrete da parte dei club interessati come Newcastle o Manchester United.