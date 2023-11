Lazarè un obiettivo di mercato della Juventus. La Vecchia Signora è alla ricerca di rinforzi a centrocampo viste le assenze di Paule Nicolò. Proprio per questo potrebbe muoversi sul mercato già nella sessione di gennaio. Uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora è Lazar Samardzic dell'Udinese. Il giocatore conosce bene la Serie A e si è messo in mostra la scorsa stagione con 39 presenze, 5 gol e 4 assist. In questa stagione in 10 presenze già due reti messe a segno.continua a corteggiarlo e a ritenerlo un buon innesto per il centrocampo della Juve.Il ds dell'Udinese Federico Balzaretti però ha chiuso le porte ad un possibile approdo a Torino del giocatore nel mercato di gennaio. Queste le sue parole a SportMediaset: "Non partirà a gennaio. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi, deve ancora maturare e trovare un certo equilibrio. Ce lo vogliamo godere il più possibile, poi a fine stagione si vedrà". Porte chiuse ma non del tutto quindi. Il centrocampista nel frattempo mette un like ad un post di Kenan Yildiz e fa impazzire i tifosi della Juve che ora sognano di poterlo vedere in maglia bianconera, ma della Juventus. Giuntoli continua a lavorare, si attendono novità.