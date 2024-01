Sono giorni decisivi per capire il futuro di Lazar Samardzic, cercato prima dal Napoli e poi dalla Juventus. Ancora però, nessuno dei due club è riuscito a raggiungere l'accordo con giocatore e Udinese. I bianconeri in particolare, sono molto avanti per avere il si del giocatore ma non hanno l'accordo con il club friulano. Una novità sul fronte Samardzic arriva dalla scelta dell'allenatore dell'Udinese, Cioffi, che ha deciso di schierare dall'inizio il centrocampista contro la Fiorentina. Nelle ultime giornate, il serbo era rimasto fuori. Segnale quindi di come al momento ancora non ci siano le condizioni per l'addio, nei prossimi giorni però, la situazione potrebbe cambiare.