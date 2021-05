Napoli quasi in porto, Juventus in vantaggio sul Milan: questo il pronostico degli analisti di Planetwin365 a proposito della lotta Champions, che in vista dell’ultima giornata di Serie A vede tre squadre lottare per due posti. Per avere la certezza della qualificazione, agli azzurri di Gattuso basta il successo interno contro il Verona, dato quasi per certo, viste le quote dell’incontro, che offrono la vittoria del Napoli a un modestissimo 1,14. Di conseguenza, è rasoterra anche la quota Champions, appena 1,05. Il Milan è a pari punti con il Napoli, ma gioca contro l’Atalanta, sempre temibile anche se ha già conquistato un posto tra le prime quattro. Rossoneri favoriti al Gewiss Stadium, ma il pronostico è decisamente bilanciato, con il segno «1» (2,90) di poco superiore al «2» (2,23). La quota Champions per la squadra di Pioli, 1,65, è così decisamente più alta rispetto a quella partenopea. Ecco quindi che la Juventus, data quasi per spacciata una settimana fa, rientra in ballo, malgrado abbia un punto in meno rispetto alle rivali e sia l’unica delle tre a non dipendere esclusivamente da se stessa. La trasferta in casa di un tranquillo Bologna è ritenuta dai bookmaker poco più di una formalità, tanto che il «2» viaggia appena a 1,24. La qualificazione bianconera in Champions, data a 1,35, diventa quindi più probabile di quella milanista.