Come le serie tv, che si ripropongono di anno in anno, cambiano qualche elemento ma la storia rimane la stessa. Anche quest’estate, come l’estate scorsa, sarà il periodo dell’anno in cui si parlerà tanto di Weston McKennie, in chiave mercato in uscita.



Su di lui è forte l’interesse di club italiani ed esteri, in particolar modo quello del Tottenham e, come si è visto a gennaio, intavolare una trattativa con gli ex Paratici e Conte non è un problema. Come racconta La Stampa, la Juventus valuta McKennie 40 milioni, cifra che permetterebbe un’importante plusvalenza: lo statunitense fu pagato 23 milioni tra prestito e acquisto definitivo. Inoltre, a spianare la strada ad un’eventuale cessione ci sarebbe l’arrivo di Pogba, che andrebbe ad occupare quel ruolo di incursore con gol nei piedi. Insomma, la partenza di Wes è tutt’altro che certa ma, per i diversi motivi elencati, è chiaro il motivo per cui compaia nella lista dei cedibili.