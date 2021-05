Sono ridotte al lumicino le speranze che Andrea Pirlo possa essere l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Il suo progetto tecnico è naufragato ieri, con la sconfitta subìta in casa per 3 a 0 contro il Milan. Nelle ultime settimane, nella lista dei suoi possibili sostituti, si era fatto largo il nome di Gattuso. L'attuale allenatore del Napoli, però, come racconta il Corriere Fiorentino, avrebbe un canale aperto con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso per programmare già la campagna acquisti per la prossima stagione.