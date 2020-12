Alla ricerca di un'altra punta, la Juventus si è interessata a Olivier Giroud, l'attaccante del Chelsea che in estate era stato già cercato da Inter e Lazio. A frenare le idee bianconere però è il Telegraph, il Inghilterra infatti sono convinti che l'attaccante 34enne resti ai Blues anche nella prossima sessione di mercato, per giocarsi tutte le carte in vista dell'Europeo di quest'estate. Se riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante in queste settimane, difficilmente lascerà il Chelsea.