Paul Pogba si allontana dalla Juventus. Il Manchester United ha deciso di esercitare la clausola di prolungamento del contratto fino al 2022, che consente ai Red Devils di gestire con serenità la situazione del francese non più in scadenza di contratto. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale l'eventuale affare da parte dei bianconeri si sarebbe aggirato intorno ai 100 milioni per il cartellino con un ingaggio da 16/17 milioni di euro all'anno. La Juve era pronta a studiare l'operazione, ma il Covid ha bloccato i piani bianconeri.