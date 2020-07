Niente da fare per la Juve nella corsa a Jude Bellingham, giovane centrocampista del Birmingham che i bianconeri seguivano da qualche mese. Secondo quanto riporta il Daily Mirror in Inghilterra, il 17enne inglese è pronto a firmare un contratto di cinque anni con il Borussia Dortmund che ha in cantiere un'offerta da circa 20 milioni di sterline. Il calciatore è stato convinto dal progetto del Borussia e dalla possibilità di giocare in maniera continuativa in prima squadra. Niente da fare per la Juve, con ogni probabilità ​Bellingham volerà in Germania.