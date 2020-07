La Juventus lo segue da tempo e non ha ancora mollato la presa, ma per Ferran Torres lo scatto decisivo l'ha fatto il Manchester City. Secondo quanto riporta Sky Sports infatti il club inglese è a un passo dall'attaccante classe 2000 del Valencia, che prima del lockdown è esploso definitivamente prendendosi la scena anche in Champions League. I bianconeri lo stanno studiando ma non hanno mai affondato il colpo, il City ha dato l'accelerata decisiva per portarsi a casa il gioiellino spagnolo.