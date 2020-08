1









Si complica la pista Milik per la Juventus: la trattativa per l'attaccante del Napoli è sempre più in salita e ora a complicare i piani dei bianconeri c'è anche l'inserimento sempre più deciso della Roma pronta a mettere sul piatto 15 milioni più il cartellino di Cengiz Under. Il polacco, infatti, era il primo nome nella lista di Paratici, l'obiettivo numero uno per il quale la Juve stava trattando con De Laurentiis le eventuali contropartite: Bernardeschi sembrava mettere d'accordo tutti, ma è il giocatore a non essere convinto del trasferimento a Napoli. La Juve ha deciso così di virare obiettivo, e ora nel mirino è entrato Edin Dzeko.



IL PIANO B - Il cambio di proprietà della Roma con il conseguente closing ha acceso il mercato dei giallorossi, che ora puntano forte sul Milik come riportato anche dal Corriere dello Sport. L'eventuale arrivo dell'ex attaccante dell'Ajax nella capitale spingerebbe così la Roma a cedere il bosniaco, che nelle ultime settimane è diventato un'idea low cost della Juve. Secondo SportMediaset questo effetto domino quindi potrebbe portare Paratici (grande sogno della Roma come ds, tra l'altro) a sedersi a tavolino per trattare Dzeko, che attualmente ha ancora due anni di contratto con i giallorossi e un ingaggio da 7,5 milioni di euro. LE ALTERNATIVE - Non c'è solo Dzeko per tra le eventuali alternative a Milik. Paratici e il suo staff osservano, fiutano e valutano il nome giusto all'interno di una lista più ampia che l'uomo mercato bianconero consulta ogni giorni. Tra gli altri profili seguiti dalla Juve ci sono Alexandre Lacazette dell'Arsenal, nome diventato sempre più caldo negli ultimi giorni, Duvan Zapata, che l'Atalanta difficilmente lascerà partire, Raul Jimenez del Wolverhampton, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e dall'agente di entrambi Jorge Mendes che può fare da intermediario tra i club, e Donyell Malen, classe '99 del Psv e ultima idea in casa Juve.