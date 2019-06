Kostas Manolas sarà un nuovo calciatore del Napoli. Lo afferma senza alcun dubbio l'edizione odierna de Il Tempo, che sottolinea come Aurelio De Laurentiis ha ormai deciso di versare 20 milioni di euro nelle casse giallorosse, oltre ad aggiungere il cartellino del centrocampista Amadou Diawara per raggiungere i 36 della clausola rescissoria a contratto per il difensore greco. Sarà Manolas, dunque, a prendere il posto di Raul Albiol nella difesa azzurra, anche se il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli resta, almeno per il momento, tutt'altro che certo.