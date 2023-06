Mentre per quanto riguarda la giustizia sportiva italiana la Juve ha chiuso ogni discorso sulle inchieste in cui è stata coinvolta, c'è ancora in ballo la questione con la UEFA, che verso metà giugno prenderà una decisione definitiva. Le due parti hanno infatti stipultato un accordo transattivo ad agosto 2022 con il quale il club bianconero si accordava per pagare una multa parziale impegnandosi a tornare entro i parametri di sostenibilità in tempi ragionevoli. Come riporta Tuttosport però, se, dopo la conclusione di questa indagine, la situazione finanziaria del club fosse significativamente diversa da quella valutata dalla Uefa, o se venissero a galla ulteriori sviluppi, l’accordo transattivo potrebbe essere rescisso. In tal senso sarebbe da aspettarsi qualsiasi azioni legali e misure disciplinari dall'espulsione dalle coppe alla multa.