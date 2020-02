Il trasferimento di Layvin Kurzawa alla Juventus è saltato per volontà del club bianconero che non se l'è sentita di scambiare Mattia De Sciglio con il terzino francese che andava in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, però, resta in piedi un altro affare con il club francese, anche questo trattato già nel mese di gennaio. Si tratta di Leandro Paredes che lo scorso mese la Juve ha cercato di scambiare con Emre Can. Il centrocampista argentino piace sia alla dirigenza che a Maurizio Sarri e la Juve lo sta monitorando in vista dell'estate.