Di Maria e la Juve, sarebbe arrivato lo strappo definitivo? E' quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus avrebbe deciso di abbandonare la pista relativa all'argentino, con il quale aveva un accordo, ma non ancora il sì definitivo. Decisiva anche la risoluzione dei problemi burocratici al Barcellona, che ha sempre chiesto al giocatore di pazientare. Con ogni probabilità, Angel firmerà per i blaugrana.



LA DECISIONE - Dopo una giornata molto intensa, la dirigenza bianconera ha deciso allora di chiudere anzitempo la trattativa, con il giocatore ancora in attesa di capire e prendere una decisione. L'atteggiamento di Di Maria aveva indispettito non poco la Juventus nei giorni scorsi, ma l'argentino è sempre stato ritenuto funzionale al nuovo progetto di Allegri. Ora si studiano soluzioni e alternative, Berardi e Zaniolo principali indiziati.