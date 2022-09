Salmo è un gobbo di merda pic.twitter.com/6C0Ph8zZh3 — Peter (@juvepeterff) September 29, 2022

"Sì, sono un gobbo di m... Forza Juve!".fa "coming out" sulla propria fede calcistica. Il 38enne rapper sardo sarà protagonista di un dj set domenica sera allo Stadium di Torino prima della partita, posticipo dell'ottava giornata di campionato in Serie A. Dopo il concerto dello scorso 7 luglio a San Siro, Salmo sarà in tour nei palazzetti d'Italia per un mese dal 17 novembre al 18 dicembre a Firenze, Mantova, Padova, Bologna, Livorno, Roma, Bari, Eboli, Pesaro, Milano, Brescia e Torino.